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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تهب تونس 100 ألف جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:55 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنها وفي إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تلقت استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير مائة ألف جرعة من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية – في بيان علي الصفحة الرسمية – أن السفير الصيني بتونس، تشانج جيان قوه، أعرب عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة من لقاح فيروس كوفيد-19 في شكل هبة، بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية، عن خالص شكرها لجمهورية الصين الشعبية، على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية.

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