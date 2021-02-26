بعد شائعات انفصالهما.. من هى زوجة محمد رمضان؟

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، من هى نسرين السيد، زوجة محمد رمضان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عدد من الشائعات التى انتشرت بشكل واسع عبر السوشيل ميديا، عن انفصال محمد رمضان عن زوجته، الأمر الذي نفته لاحقا إدارة أعمال النجم محمد رمضان، في بيان رسمي للرد على الشائعات المتداولة حول انفصاله عن زوجته، نسرين السيد عبدالفتاح.وأوضح البيان، عدم صحة الشائعات المتداولة جملة وتفاصيل، وأن "رمضان" غير موجود في مصر، ولا يزال متواجدا في دبي، ومن المنتظر عودته خلال 48 ساعة إلى القاهرة لاستكمال تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، وهذا ما أعلنه أيضا محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله، أن الأخبار المتداولة بشأن انفصال شقيقه عن زوجته، واصفا بأنها أخبار غير صادقة، وليست حقيقية.- هي زوجة محمد رمضان منذ عام ٢٠١٢، حيث عقد قرانهما وسط أجواء احتفالية محدودة بين العائلة والأقارب والأصدقاء، دون حفل زفاف.- رزقت نسرين بطفلين من محمد رمضان، وهما علي وكنز، اللذين ظهرا معه في الكثير من الصور مؤخرا، عبر السوشيال ميديا.- أعلنت نسرين عن أمنيتها التي تريدها من الله، وهي أن تكمل باقي أيام حياتها بجوار زوجها، وألا يفترقان أبدا، بحسب تصريحاتها لبرنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان الذي كان يذاع عبر فضائية "CBC".- لم يرغب محمد رمضان، في أن تدخل زوجته عالم التمثيل، بل رفض أن تعمل زوجته في هذه المهنة، لأنه يري أن البيت مسؤولية كبيرة، في تصريحات سابقة له في وسائل الإعلام.- تحظى بعلاقة جيدة مع والدة زوجها، فقالت عنها: "هي صحبتي وبحكيلها كل حاجة".