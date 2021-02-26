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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ شبكة الصرف الصحى بسوهاج الجديدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:50 ص
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي ذات الفئة التصنيف "السابعة"، وذلك لتنفيذ المناقصة لأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 20 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأشار إلى أنه تشمل تفاصيل المناقصة ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 13 مارس المقبل بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 28 مارس، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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