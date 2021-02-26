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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:54 ص
سمير صبرى
سمير صبرى
نضال ممدوح
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تُنظم مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة٬ في السادسة من مساء غدًا السبت٬ ندوة حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات العمر كله"، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ وبحضور مؤلف الكتاب الفنان سمير صبري.

يشار إلى أن الكتاب يرصد كواليس وحكايات للعديد من المشاهير والإعلام في الوسط الفني والثقافي في مصر منذ عصر جمال عبدالناصر وإلى الآن، كالعلاقة الوثيقة بين الفن والسياسة في حياة النجوم أمثال: عمر الشريف وداليدا واليزابيث تايلور وفاتن حمامة ومحمد فوزي وشادية وهند رستم وصباح وفريد الأطرش وعادل إمام والمطربة وردة وبليغ حمدي وميرفت أمين.

كما يضم الكتاب كواليس الحوار الممنوع الذي أجراه سمير صبري مع الملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأولى٬ وكيف هتفت عند سماعها لخبر العبور وانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر: "أنا فرحانة.. أنا مصرية.. أنا منتصرة".

قصص كثيرة يرويها الفنان سمير صبري في الكتاب٬ عن برنامجه "النادي الدولي" أول برنامج "توك شو" عربي استضاف أبرز الشخصيات العربية والمصرية، ومن بينها السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان الراحل، والشيخ زايد آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة الراحل، وكذلك الكاتب توفيق الحكيم الذي ظهر على شاشة التليفزيون في إطلالة وحيدة مع سمير صبري الذي انفرد كذلك بآخر لقاء أجراه الإمام موسى الصدر.
غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان
غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

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الثقافة

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

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