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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف نجحت الدولة فى تطوير كوبرى برج العرب بالإسكندرية؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:47 ص
كوبرى برج العرب بالإسكندرية
كوبرى برج العرب بالإسكندرية
علا العلاف
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نجحت الدولة المصرية فى تطوير أكبر شبكة طرق وكبارى، ليست على المستوى المحلي بل العالمي، حيث أصدرت القيادة السياسة تعليمات لشركات المقاولات الكبرى والهيئة الهندسية وأستائذة الجامعات بتطوير مشروع كباري برج العرب وسيدي كرير ضمن ما يعرف بمشروع المحور التنموي لمدينة برج العرب.

وتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين، حيث يشمل مشروع تنمية الكباري مرحليتين، المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع على مسافة 13.5 كيلو متر بتكلفة 274 مليون جنيه، بينما تتضمن المرحلة الثانية للمشروع تنفيذ وتطوير كوبري سيدي كرير بطول 5 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه.

ويعد مشروع إنشاء وتطوير كوبري برج العرب أحد محاور التطوير التي تشمل تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب مع تقاطع كوبري سيدي كرير، بطول 620 مترًا وعرض المحور 41 مترًا، والذي يعد أهم المشروعات التنموية لتطوير الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، وتم تصميم الكباري ليصل عدد الحمولة لـ120 طنًا، حيث ساهم فى تقليل حجم الاختناقات والحد من الحوادث.

وتم تنفيذ كوبري برج العرب وقفا للمواصفات المصرية، حيث يساهم فى الرابط بين طريقي القاهرة –إسكندرية الصحراوي ومدينة برج العرب، ويخفف حركة المرور المتجهة إلى مطار القاهرة، معاناة العمال المتجهين للمدينة الصناعية التى تحتوي على 1618 مصنعًا بالمدينة الصناعية ببرج العرب، فضلا عن حل كوبري سيدي كرير مشكلة تقاطر الطريق للقادم من برج العرب إلى الطريق الساحل الشمالي، مما ساعد فى اختصار الوقت والمسافة بين الطرق.

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