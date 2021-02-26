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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار النسيم تصدر كتاب «قليلا من الأدب» للشاعر سعد عبدالرحمن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:41 ص
قليلا من الأدب
قليلا من الأدب
نضال ممدوح
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تحت عنوان "قليلا من الأدب.. قراءات وتأملات"، صدر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ أحدث مؤلفات الشاعر والكاتب سعد عبدالرحمن٬ مدير هيئة قصور الثقافة الأسبق.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: "لم يشغلني شيئ أبدا عن القراءة طوال حياتي٬ لكن شغلتني الوظيفة العامة كثيرا عن الكتابة٬ فكنت أسجل ما يعن لي من خواطر ورؤي في أثناء القراءة عن بعض الشخصيات والموضوعات الأدبية٬ بعض تلك الخواطر والرؤي سجلتها في مقالات وجدت طريقها إلي النشر علي صفحات دوريات مصرية وعربية٬ لكن أكثرها ظل حبيس أدراج مكتبي٬ أو مبعثرا بين رفوف مكتبتي في شكل مسودات مخطوطة تنتظر الظروف المناسبة لتأخذ شكلها النهائي المؤهل لنشرها".

ولسعد عبدالرحمن عدد من المؤلفات من أهمها ديواناه الشعريان "حدائق الجمر" الذي صدر ضمن مطبوعات إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي عام 1998 و"النفخ في الرماد" الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة إشراقات جديدة عام 2001. وتوالت دواينه الشعرية منها: "المجد للشهداء" "نزيف الكمان".

كما صدرت له مجموعة أخري من الكتب من نذكر بينها كتاب في تاريخ التعليم بعنوان "التعليم المصري في نصف قرن" أعده عن الشيخ أحمد محمد إسماعيل الأمير٬ أحد دعاة إصلاح التعليم غير المعروفين في النصف الأول من القرن العشرين.

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