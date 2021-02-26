وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية تحقيق الأمن والوحدة عبر الأطلسى

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية تحقيق الأمن والوحدة عبر الأطلسي، بين الولايات المتحدة والقارة الأوربية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الهولندي ستيف بلوك، حيث ركز فيه الوزير الأمريكي على اهتمام بلاده بتعزيز تعاونها وتنسيق المواقف مع هولندا في التعامل مع تحديات عالمية رئيسية مثل الصين وروسيا وإيران.ووجه بلينكن الشكر لنظيره الهولندي على استضافة بلاده لقمة التكيف المناخي في يناير الماضي، معربا عن التزام الولايات المتحدة بمواجهة مشكلة التغير المناخي.