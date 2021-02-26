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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رواج بأسواق الأقصر بعد مبادرة «شتى فى مصر»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:30 ص
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال الساعات الأخيرة، من مساء أمس الخميس، جولة تفقدية بالسوق السياحي بمدينة الأقصر، حيث التقيا بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها، واستمعا إلى مشاكلهم ومطالبهم والتحديات التي تواجههم، في إطار زيارتهما الحالية للأقصر.

وخلال اللقاء وجه العاملون بالبازارات الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني على إطلاق مبادرة "شتي في مصر"، والتي أتاحت للمصريين زيارة مدينة الأقصر، مما ساهم في رواج السوق نسبيًا، من خلال إقبال الزائرين على شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة.

كما أعربوا عن سعادتهم بمواعيد غلق البازارات، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم غلقها يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا، عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.

وفي نهاية اللقاء أعربوا عن سعادتهم باهتمام وزيرى السياحة والآثار والطيران المدني، وحرصهما على مقابلتهم والاستماع إليهم ووعدهم بالعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

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