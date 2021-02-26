مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، مصرع 3 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر انقلاب سيارة نقل عند مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن بعد تسليمهم لذويهم.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه إخطارًا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع 3 أشخاص.وبالانتقال وفحص البلاغ تبين مصرع 3 أشخاص، وهم: "زياد. م. م"، و"حسن. أ. ع"، و"يحيى.ح.ي"، في انقلاب سيارة نقل بطريق الصحراوي الشرقي، وتم تحرير محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت التصريح بدفن جثث المتوفين.