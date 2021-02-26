مبعوث بوتين يبحث مع الدبيبة الوضع فى ليبيا

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا، خلال اتصال هاتفي أجراها مع الرئيس المنتخب للحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.وذكر بيان للخارجية الروسية - نشرته سفارتها بالقاهرة - أن كلا الجانبين بحثا، باستفاضة، الوضع في ليبيا، وما حولها مع التركيز على الحاجة إلى تشكيل السلطات الفعالة في البلاد في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.