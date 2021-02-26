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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«بابل تنهض من جديد».. القصة الحقيقية لإعادة اكتشاف عاصمة العالم القديم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:21 ص
بابل تنهض من جديد
بابل تنهض من جديد
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لكتاب «بابل تنهض من جديد» وبعنوان فرعي: «نتائج التنقيبات الألمانية»٬ من تأليف عالم الآثار الألماني روبرت كولدفاي٬ وترجمة الدكتور ناجح العبيدي.

يشار إلى أن روبرت كولدفاي، عالم أثار ومعماري ألماني، وينسب له اكتشاف مدينة بابل القديمة في العراق، ولد في مدينة بلاكنبيرج في ألمانيا ومات في برلين عن عمر 70 سنة.

تمكن هذا الباحث من اكتشاف بوابة عشتار، التي قام بنقلها إلى ألمانيا، كما تمكن من تحديد موقع الجنائن المعلقة في بابل وألتي بنيت في سنة 580 ق م، كما تمكن من تحديد موقع زقورة إيتيمينانكي، واكتشف عدة ألواح أثرية تتكلم عن بابل.

دخل روبرت كولدفاي التاريخ من أوسع أبوايه بالمعني الحرفي للكلمة٬ فقد كتب له في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين٬ أن يكون أول من يكتشف بقايا بوابة عشتار مع مدخلها المهيب وأسوارها الضخمة وتماثيل حيواناتها الأسطورية٬ إنها البوابة التي يصفها «كولدفاي» بحق بأنها «أعظم وأعجب أثر في بابل٬ بل وفي كل بلاد ما بين النهرين».

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