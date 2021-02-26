خبراء: التعليم الترفيهى بديل استراتيجى للتعامل مع أزمة كورونا

فرضت جائحة كورونا أجواء غير اعتيادية على العالم، لا سيما العاملين في الحقول التعليمية والأكاديمية، الذين فقدوا بين ليلة وضحاها، وسيلة التواصل الأساسية مع طلابهم، وما هو دفع عدد من المهتمين بالعملية التعليمية بتبنى برامج جديدة لابتكار وسائل تواصل تعليمية تساعد في عمليات التعلم عن بعد.وحول هذه القضية استضاف المركز الثقافي البريطاني في القاهرة، جلسة حوارية افتراضيًة، ضمن فاعاليات برنامج «مختبر الشهرة» FameLab المخصص لوسائل الإعلام، بحضور مديرة المجلس الثقافي البريطاني اليزابيث وايت، ورئيس برامج العلوم بالمجلس الثقافي البريطاني شيماء البنا.وأكد المتحدثون في الجلسة، أن التعليم الترفيهي، أو ما يمكن أن نسميه التواصل التعليمي، أو العلمي بات بديلًا ملحًا للتعامل مع جائحة كورونا.وركزت الجلسة على آليات مد جسور التواصل بين خريجي «مختبر الشهرة» والمشتركين في الدور النهائي، وركز النقاش خلال الجلسة على آليات التواصل العلمي، أو يمكن تسميته توصيل العلوم بطرق مبتكرة وحديثة.وركز المتحدثون على آليات توصيل العلوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة لآليات الدمج بين علوم الإعلام، والعلوم التطبيقية، بنظيرياتها المعقدة.ومن جهتها، استعرضت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، تجربتها في استخدام وسائل الاتصال العلمي، في عملها كبرلمانية من خلال استعراض الخطط والمشروعات القانونية والتعليق عليها بشكل موجز ومختصر.وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في حق التعليم عن بعد؛ بسبب جائحة كورونا التي فرضت واقعًا مغايرًا لما قبل ظهور «كوفيد 19».وقال عبد الله عنان، مؤسس قناة شارع العلوم على «اليوتيوب»، إنه نجح في تقديم محتوى علمي بحت على «تيك توك»، مستغلًا الحالة التي خلقت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، للترويج للعلوم من خلال «تيك توك».وقال إنه لاحظ أن أغلب مستخدمي التطبيق صغار السن، وأنه لمس تفاعلًا كبيرًا لم يكن متوقعًا مع المحتوى الذي يقدمه، عبر استخدام اللغة البسيطة والشائعة وخلق ساحة جديدة في مجال التعليم الترفيهي.وأكد أن ذلك سيتيح الفرص لكثير من الشباب المصريين الآخرين ذوي مهارات توصيل العلوم لزيادة فرص توظيفهم.وفي السياق ذاته، قال محمد سليمان، مسؤول التواصل العلمي بالجامعة الأمريكية، إن العالم بأسره بدأ يدرك أهمية التواصل العلمي، ويضطلع موصلو العلوم بدورهم للتأكيد على توصيل الرسائل الخاصة بالجائحة وتغير المناخ للأشخاص غير العلميين.وبسبب المزاحمة في الوظائف العادية الأخرى، ابتكر محمد سليمان دورًا جديدًا قائم على التواصل العلمي، بعد أن برع في مهارته خلال مسابقة مختبر الشهرة FameLab، رُشِح محمد ليكون أول من يشغل وظيفة مسؤول الاتصالات العلمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعمل حاليًا على عدة مشاريع لكسر الحاجز بين العلم والمجتمع.وأدركت مارينا جرجس، أن مصلحة الطفل ذات أهمية قصوى، لذا أسست فريق «كيدز شتاين» الذي يمكنه توسيع نطاق توصيل العلوم ليشمل المزيد من الأشخاص غير العلميين في الحوار، ومع العلم أن العديد من الأطفال لا يبحثون بنشاط عن العلوم، شعرت مارينا أن بإمكانها الاستفادة من مهاراتها في توصيل العلوم وفتح حوار مع علماء المستقبل الصغار.