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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السائحين بالأقصر يشدون بمبادرة شتى فى مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:11 ص
السائحين بالأقصر
السائحين بالأقصر
فاتن غلاب
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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، عددًا من السياح المصريين الذين أشادوا بمبادرة "شتى في مصر" موجهين الشكر للوزيرين على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة لزيارة الأقصر والاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تخفيض أسعار الطيران والإقامة بالفنادق.

تأتي الفعاليات في إطار الرحلات المكوكية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، للمحافظات المصرية لتقييم مبادرة "شتي في مصر" وتفقد المطارات والمواقع الأثرية، حيث استهل الوزيران زيارتهما مساء اليوم الخميس لمحافظة الأقصر، بجولة بمطار الأقصر الدولي ثم توجها إلى معبد الأقصر حيث تفقدا أعمال الترميم الجارية لتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالناحية الغربية للمعبد.

وأشاروا إلى أنه قبل هذه المبادرة كانت أسعار الطيران والإقامة بالفنادق مرتفعة، لكن المبادرة أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة معالم بلادهم السياحية والأثرية.

كما أكدوا على أنهم قاموا بشراء تذكرة الطيران إلى الأقصر بـ١٥٠٠ جنيه بالفعل كما هو مقرر بالمبادرة، كما أنهم أقاموا بفندق ٥ نجوم وسعر الفرد به شاملة الإفطار والعشاء والضرائب ٥٠٠ جنيه في الليلة.

وأعربوا عن تمنياتهم بإطلاق مبادرات مماثلة بصفة مستمرة، بالإضافة إلي مد مبادرة "شتي في مصر" حتي يتمكنوا من المجئ مرات عديدة بالاضافة الي زيادة المدن السياحية الأخرى.

وعن زيارتهم لمدينة الأقصر، أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي مكنتهم من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرين إلي أنهم قاموا بزيارة البر الغربي ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادي الملوك، مؤكدين أن مصر بلد جميلة ومقوماتها السياحية والأثرية متنوعة ومتعددة.

كما أشادوا بحسن المعاملة التي وجدوها من أهل المدينة، مشيرين الي أنهم مدوا أجازتهم إلى ١٠ أيام بعدما كانت لمدة أسبوع.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني الي أنه يقوم مع وزير الطيران المدني بأسبوع مكوكي زارا خلاله الغردقة ومرسى علم والأقصر، لتقييم مبادرة "شتي في مصر".

كما أوضح أنهما سيقومان أيضًا بزيارة محافظة سوهاج لتفقد مطار سوهاج الدولي وافتتاح مشروعي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية في منطقة آثار الحواويش ومنطقة آثار الشيخ حمد.

كما أعرب عن سعادته لمقابلة زائرين مصريين في الأقصر، لافتًا الي معرفته من خلال إحصاءات الفنادق أن ٧٥ % من اشغالاتهم من المصريين و٢٥% من الاجانب في اطار الإلتزام بنسبة الأشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأشار الي أنه في اطار مشروع ترميم تمثالين من تماثيل الملك رمسيس الثاني الموجودة بالناحية الغربية بمعبد الاقصر فقد تم الانتهاء من ترميم أحدهما وجاري أعمال ترميم الاخر وسيتم افتتاحهما قريبًا، موجها التحية والتقدير للعاملين بالمجلس الأعلي للآثار لاستمراهم في العمل وبذلهم قصارى جهدهم بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح رئيس الجمهورية متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وقصر البارون بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه.

كما أشار الوزير الي افتتاحه جامع الإمام الشافعي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وصيانته، وافتتاح اولى نقاط مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية وأسقف المحلة الكبرى وتوابعها.

كما وجه التحية للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مما ادي الي استقبال مصر ١٠ آلاف سائح في اليوم.

كما أكد على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي من خلال الدعم الذي قدمته له أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على العاملين بالقطاع.

وخلال الجولة أعرب وزير الطيران عن بما شهده من إشادة من السائحين بمبادرة " شتى فى مصر" مؤكدًا حرص وزارة الطيران على اطلاق العديد من المبادرات والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والأثار من أجل زيادة الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا.مثمنًا التعاون الدائم والجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم هذين القطاعين الكبيرين مما يساهم فى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.

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