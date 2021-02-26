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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة ملوى يرصد مريض نفسى يقيم بالشارع منذ أكثر من 10 سنوات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:10 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد السايس
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه رصد أثناء جولاته بشوارع مدينة ملوي أحد الأشخاص مجهول الاسم والعنوان، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، ويقيم بالشارع منذ أكثر من 10 سنوات، ويقوم بعض الأشخاص والأهالي بالعطف عليه وتوفير المأكل والمشرب والملابس له.

وأضاف أنه تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقناعه بالدخول في مصحه نفسية أو دور رعاية لحمايته وتوفير الرعاية والحياة الكريمة له.

وأكد أن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ورصد جميع الحالات الإنسانية وتسخير كافة الجهود والامكانيات من أجل الوصول لتلك الحالات التي تحتاج إلى رعاية على مستوى محافظة المنيا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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