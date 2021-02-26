«نطالب بتكرارها».. مواطنون يشيدون بمبادرة «شتى فى مصر»

زار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، محافظة الأقصر، مساء اليوم، حيث أجريا جولة بمطار الأقصر الدولي، ثم توجها إلى معبد الأقصر.وتفقد الوزيران أعمال الترميم الجارية لتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالناحية الغربية للمعبد، في إطار الرحلات المكوكية للمحافظات المصرية لتقييم مبادرة "شتي في مصر"، وتفقد المطارات والمواقع الأثرية.وخلال الجولة التقى الوزيران بعدد من السياح المصريين والذين أشادوا بالمبادرة، موجهين الشكر للوزيرين على هذه المبادرة التى أتاحت لهم الفرصة لزيارة الأقصر والاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، من خلال تخفيض أسعار الطيران والإقامة بالفنادق.وأشاروا إلى أنه قبل هذه المبادرة كانت أسعار الطيران والإقامة بالفنادق مرتفعة، ولكن المبادرة أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة معالم بلادهم السياحية والأثرية.وأكد المواطنون أنهم قاموا بشراء تذكرة الطيران إلى الأقصر بـ1500 جنيه بالفعل، كما هو مقرر بالمبادرة، وأقاموا بفندق 5 نجوم وسعر الفرد به شامل الإفطار والعشاء والضرائب 500 جنيه في الليلة.وأعربوا عن تمنياتهم بإطلاق مبادرات مماثلة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى مد مبادرة "شتي في مصر"، حتى يتمكنوا من المجيء مرات عديدة، بالإضافة إلى زيادة المدن السياحية الأخرى.وعن زيارتهم لمدينة الأقصر، أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي مكنتهم من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرين إلى أنهم زاروا البر الغربي ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادي الملوك، مؤكدين أن مصر بلد جميل، ومقوماتها السياحية والأثرية متنوعة ومتعددة.كما أشادوا بحسن المعاملة التي وجدوها من أهل المدينة، مشيرين إلى أنهم قاموا بمد إجازتهم إلى 10 أيام بعدما كانت لمدة أسبوع.ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني إلى أنه يقوم مع وزير الطيران المدني بأسبوع مكوكي زارا خلاله الغردقة ومرسى علم والأقصر، وذلك لتقييم مبادرة "شتي في مصر".كما أوضح أنهما سيقومان أيضا بزيارة محافظة سوهاج؛ لتفقد مطار سوهاج الدولي، وافتتاح مشروعي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية في منطقة آثار الحواويش ومنطقة آثار الشيخ حمد.كما أعرب عن سعادته لمقابلة زائرين مصريين في الأقصر، لافتًا إلى معرفته من خلال إحصاءات الفنادق أن 75% من إشغالاتهم من المصريين و25% من الأجانب، وذلك في إطار الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.وأشار إلى أنه في إطار مشروع ترميم تمثالين من تماثيل الملك رمسيس الثاني الموجودة بالناحية الغربية بمعبد الأقصر، فقد تم الانتهاء من ترميم أحدهما، وجارٍ أعمال ترميم اآخر وسيتم افتتاحهما قريبا، موجها التحية والتقدير للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار لاستمراهم في العمل، وبذلهم قصارى جهدهم بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح رئيس الجمهورية متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وقصر البارون بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.كما أشار الوزير إلى قيامه بافتتاح جامع الإمام الشافعي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وصيانته، وافتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية وأسقف المحلة الكبرى وتوابعها.كما وجه التحية للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى استقبال مصر 10 آلاف سائح في اليوم.وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي، وذلك من خلال الدعم الذي قدمته له أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على العاملين بالقطاع.وخلال الجولة أعرب وزير الطيران عن سعادته بما شهده من إشادة من السائحين بمبادرة "شتى فى مصر"، مؤكدًا حرص وزارة الطيران على إطلاق العديد من المبادرات والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار، من أجل زيادة الحركة السياحية داخليًا وخارجيا.كما ثمن التعاون الدائم والجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار لدعم هذين القطاعين الكبيرين، مما يساهم فى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.