العثور على جثة بجانب الطريق الزراعي بالغربية

عثر أهالي مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره ملقاة بجانب من الطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية كفر ديما.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشخص يبلغ حوالي 40 عامًا مجهول الهوية ولم يتم العثور على أي متعلقات بحوزته.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا بعد تحرير محضر بالواقعة بواسطة مباحث قسم شرطة كفر الزيات وجار إخطار النيابة العامة واستدعاء الطب الشرعي لتحديد هوية المتوفي وسبب الوفاة.