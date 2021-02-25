«الإحصاء»: 58 مليون دولار صادرات الفول السوداني خلال 11 شهرا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من فول سوداني ارتفعت إلى حدود 58.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 58.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 477 ألف دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من بهارات بلغت 1.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 132 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، 1.6 مليون دولار خلال عام.يشار إلى إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3 مليارات دولار خلال عام.