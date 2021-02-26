الجيش الأمريكى: مصر مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة

أكد ‏قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي كينيث ماكنزي، الخميس، أن مصر مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة.وقال ‏الجنرال كينيث ماكنزي، في تصريحات له مساء اليوم، إن مصر عضو أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك وفق قناة "العربية".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق أن مصر شريك مهم للولايات المتحدة وتسعى لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.