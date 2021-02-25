تركيب جهاز أشعة مسح ذرى بمعهد الأورام بدمنهور لخدمة المرضى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،على الجهود المبذولة بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقطاع الطبي للإرتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية وتقديم أفضل خدمات علاجية من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية وكذا المتابعة الدورية وتحديد الإحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم اليوم تركيب جهاز أشعة مسح ذري ( pet ct ) بمعهد الأورام بدمنهور بتكلفة ٢٣ مليون جنيه.وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ إلى أن الجهاز يعد من أجهزة الأشعة المتخصصة في تشخيص ومتابعة مرضى الأورام لخدمة مرضى السرطان والأورام بشكل عام بنطاق المحافظة و٥ محافظات مجاورة وسيوفر مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى للتيسير على المرضى وذويهم.وأضاف الدكتور رجب شريف مدير معهد أورام دمنهور أنه سيتم على الفور التدريب العملي على الجهاز تمهيدًا لبدء العمل به خلال مارس المقبل.