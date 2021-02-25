رئيس جامعة الأزهر يتابع حالة الطالبة التي تعرضت لحادث بالإسكندرية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليماته للإدارة الطبية لمتابعة حالة الطالبة رانيا عادل عباس، من محافظة الإسكندرية؛ إثر سقوطها من أدوار علوية أدت إلى كسور متفرقة في جسدها.وقال الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية، إن الإدارة ستتكفل بنفقات علاج الطالبة وفقًا لتكليفات درئيس الجامعة والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.وأضاف السعيد أن الدكتور محمود صديق كلف أحد الأطباء المتخصصين لمتابعتها، وتم التواصل مع المستشفي الخاص المحجوزة بها بالإسكندرية؛ لتقديم الرعاية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة.وأشار السعيد إلى أن ولي أمر الطالبة قدم شكره لإدارة الجامعة، داعيًا الله أن يخفف عن ابنته ويرزقها الشفاء حتى تأتي لتقدم الشكر بنفسها.