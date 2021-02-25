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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بطنطا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:34 م
أدوية
أدوية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، بدائره قسم أول طنطا يحتوي على أدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بكميات ١٢١٢٨ عبوة أقراص وأمبولات وشراب و٢١٠٠٠ سرنجة.

يأتي ذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما قام الدكتور خالد أصيل، مدير عام إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة لضبط سوق الدواء، حيث تم التنسيق لحملة مشتركة، مساء الخميس، مع مباحث تموين الغربية برئاسة العميد وليد العيسوي وبقيادة العقيد محمد نصحي، وبمرافقة قوة من الشرطة السريين وباشتراك كلا من، د.هشام لملوم ود.هيثم غرابة، مفتشا الصيدليات بالإدارة العامة للصيدلة تحت إدارة د.خالد أصيل ود.منى شبل، مدير التفتيش، حيث قامو بحملة مكبرة لضبط الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول طنطا وجارب اتخاذ الإجراءات القانونية.

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