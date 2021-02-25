ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بطنطا

ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بطنطا
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:34 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، بدائره قسم أول طنطا يحتوي على أدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بكميات ١٢١٢٨ عبوة أقراص وأمبولات وشراب و٢١٠٠٠ سرنجة.
يأتي ذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما قام الدكتور خالد أصيل، مدير عام إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة لضبط سوق الدواء، حيث تم التنسيق لحملة مشتركة، مساء الخميس، مع مباحث تموين الغربية برئاسة العميد وليد العيسوي وبقيادة العقيد محمد نصحي، وبمرافقة قوة من الشرطة السريين وباشتراك كلا من، د.هشام لملوم ود.هيثم غرابة، مفتشا الصيدليات بالإدارة العامة للصيدلة تحت إدارة د.خالد أصيل ود.منى شبل، مدير التفتيش، حيث قامو بحملة مكبرة لضبط الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول طنطا وجارب اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما قام الدكتور خالد أصيل، مدير عام إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة لضبط سوق الدواء، حيث تم التنسيق لحملة مشتركة، مساء الخميس، مع مباحث تموين الغربية برئاسة العميد وليد العيسوي وبقيادة العقيد محمد نصحي، وبمرافقة قوة من الشرطة السريين وباشتراك كلا من، د.هشام لملوم ود.هيثم غرابة، مفتشا الصيدليات بالإدارة العامة للصيدلة تحت إدارة د.خالد أصيل ود.منى شبل، مدير التفتيش، حيث قامو بحملة مكبرة لضبط الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم أول طنطا وجارب اتخاذ الإجراءات القانونية.