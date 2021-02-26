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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل إطلاق الأعيرة النارية فى شارع بيطاش بالإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:36 ص
إطلاق الأعيرة النارية
إطلاق الأعيرة النارية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام شخص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري وإصابة 4 أشخاص بسبب معاكسة زوجته، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تم رصده في فيديو له تداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بشارع البيطاش الرئيسي بدائرة قسم الشرطة بسبب قيام أحد الأشخاص لمعاكسة زوجته.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان قرروا أن المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بمدخل منطقة شهر العسل وكان يحمل في اليد الآخر سلاح أبيض مهددا به الأهالي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من المنطقة.

وتوصلت تحريات المباحث قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته، على إثرها قام بإحضار سلاح أبيض وأخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص وأدى إلى إصابة 4 أشخاص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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