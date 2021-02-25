7 محافظات تسجل أعلى نمو لإصابات كورونا: الوباء سريع العدوى

كشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول مصر ما بين الموجة الأولى والثانية من كورونا أن الفيروس من الأوبئة ذات الانتشار والعدوى السريعة.وذكرت الدراسة أن الإصابات الجديدة تتضاعف فى فترات زمنية قصيرة، موضحة أن معدل النمو الأسبوعي لإصابات المصريين فى الفترة بين 23 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2020 يعكس مدى سرعة تغير عدد الإصابات أسبوعًا بعد أسبوع.وبيّنت الدراسة أن معدل نمو أعداد المصابين المصريين سجل أعلى قيم له فى الأسابيع الأولى لظهور المرض، حيث سجل معدل النمو 34 فى الأسبوع الأول من بداية تسجيل الإصابات بالفيروس وهو أعلى قيمة منذ بداية الجائحة حيث إنه لم تكن هناك إجراءات احترازية فى بداية الإصابات، وقد شهدت الفترات التالية انخفاض فى معدلات النمو لكل أسبوع نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، بنهاية الموجة الأولى سجل معدل النمو 0.018.ومع بداية الموجة الثانية 22 نوفمبر، أخذ معدل النمو الأسبوعى لإصابات المصريين إتجاه عام بالزيادة، إذ شهد معدل نمو الإصابات ارتفاعًا بداية من الموجة الثانية الذى سجل 0.017 ثم أخذ اتجاه عام بالزيادة ليسجل 0.054 خلال الفترة بين 22-28 ديسمبر، وقد يرجع ذلك لانخفاض درجات الحرارة والتى ترتبط عكسيًا بمعدل نمو الإصابات بفيروس كورونا حيث تؤدى درجات الحرارة المنخفضة إلى زيادة انتقال الفيروس.وأوضحت أن معدل انتشار الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا فى الموجة الثانية أسرع من معدل انتشار الإصابات بالموجة الأولى برغم أن أعلى معدل نمو أسبوعى للإصابات تم تسجيله فى الأسبوع الأول.وأشارت إلى أن أعلى معدل نمو للإصابات خلال الموجة الأولى تم تسجيله فى محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر والأقصر والإسماعيلية وبنى سويف والمنيا والفيوم، ويرجع ذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وسجلت المحافظات الحضرية أقل معدلات نمو، ما يشير إلى أن وتيرة انتشار المرض ضعيفة فى تلك المحافظات، مقارنة بباقى المحافظات التى سجلت معدلات نمو مرتفعة، بينما مع بداية الموجة الثانية تمثل محافظة القاهرة أعلى المحافظات الحضرية فى معدلات نمو أسبوعى للإصابات، أما فى محافظات الحدود كانت محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد هما الأعلى.وبالنسبة للوجه البحرى، كانت محافظات كفر الشيخ، القليوبية، الشرقية أعلى معدلات نمو أسبوعى للإصابات وكانت الغربية أقلهم، وبمحافظات الوجه القبلى احتلت الجيزة الترتيب الأول من حيث معدل النمو الأسبوعى للإصابات، بينما تمثل محافظة قنا الترتيب الأخير.