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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة في ملوي بالمنيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:18 م
بناء مخالف على أرض
بناء مخالف على أرض أملاك دولة
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض أملاك دولة كانت قد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن وحدة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة ملوي برئاسة إبراهيم عبدالظاهر، تمكنت من رصد حالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة بمجلس قروي دير البرشا، وعلى الفور وبحضور جاد الكريم رئيس قرية البرشا تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة للتعدي، وتم إحالته المخالف للنيابة العسكرية.

وأوضح رئيس المركز أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كان قد أعطى توجيهات بتكثيف حملات إزالة التعديات بكل صرامة وحزم وتطبيق القانون علي المتعدين بدون استثناءات حفاظا على أملاك الدولة وحق الشعب.

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