غدًا.. التلفزيون ينقل خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، غدًا شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، سيلقي خطبة الجمعة غدا، مضيفًا أن صلاة الجمعة تؤدى بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة واتباع التعليمات لمواجهة فيروس كورونا.من ناحيته، قال عميد كلية أصول الديبن بالقاهرة، خطيب الجمعة بجامعة الأزهر، إن خطبة الغد ستكون حول "مقام العبودية وأثره في إصلاح حياة الفرد والمجتمع".أضاف العواري أن التنوع في تناول خطب الجمعة مطلوب في مثل هذه الأوقاف، التي تحتاج من العلماء الاجتهاد ومواجهة الهجمة الشرسة من أدعياء العلم.وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان: "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".