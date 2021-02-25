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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد وليد بركات يكتب: أبو عبده.. والزيادة السكانية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:17 م
محمد وليد بركات
محمد وليد بركات
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من صعيد مصر جاء أبو عبده مصطحبا أبناءه الأربعة وأمهم إلى القاهرة، ليعمل حارسا لإحدى العمارات، ويحصل على ثمانمائة جنيه شهريا نظير قيامه بأعمال النظافة ومتابعة الداخلين والخارجين، ولما كانت الـ"800 جنيه" أقل كثيرا من احتياج ستة أفراد إلى الملبس والمأكل والعلاج، فإن الوالد أطلق أبناءه لكسب العيش من العمل في العقارات والمحال المجاورة، وكان أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 8 أعوام، سألته ذات يوم عن السبب الذي دفعه إلى "تسريب" أبنائه من المدرسة عمدا، فقال: "أنا معايا دبلوم صنايع خمس سنين وشغال "بواب".. عملت إيه بالتعليم؟!".
كان يرى أن "العيال طين الفقير"، فإذا كان ليس من أصحاب "المال"، فيكفيه أن يكون من أصحاب "العيال"، باعتبار "البنون زينة الحياة الدنيا"، وأن كثرة العيال تعني تعدد مصادر دخل الأسرة، طالما أنهم يعملون منذ سن مبكرة، فهو لا ينظر إلى كثرة الإنجاب كسبب في الفقر، وإنما يعتبر الفقر هو السبب في كثرة الإنجاب، أي أن علاقة السبب والنتيجة في إدراكه عكس الخطابين الرسمي والنخبوي تماما، وهو أمر يهدد كل جهود ضبط النسل بالفشل، أما الذي لم يقله أبو عبده صراحة، ووشت به زوجته، هو أن ما يهمه هو أن يدخن علبة سجائر كاملة يوميا، ثم يوكل إليها وإلى الأبناء مهمة تصريف دخل الأسرة ومعيشتها كاملة.
بعد فترة من العمل، طرد أحد السكان "أبو عبده" في شهر رمضان، بلا رحمة، وبلا سبب واضح، فوجد عملا في عقار قريب، وبعد فترة اختفى، تاركا أسرته، بدون أي مقدمات..
إن الدولة، أي دولة، تحتاج إلى "عدد أمثل" من السكان، يمكن تحديده وفقا للنظرية التي وضعها العالم الإنجليزي توماس مالتوس، وما يتجاوزه ربما يهدد موارد الدولة الداخلية ويدمر فرص تنميتها، وما يتدنى عنه فإنه ربما يهدد قوة الدولة الخارجية وقدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والعالمي، وفي مصر نعاني ليس فقط من زيادة أعداد السكان كميا، وإنما أيضا من تراجع جودتهم كيفيا ونوعيا، فعلى مؤشرات التعليم، والصحة، والمهارات، لا تتمتع تلك الملايين بتقييمات مرتفعة، وتعاني من الأمية والأمراض، ناهيك عن الشهادات الدراسسية الصورية بلا تأهيل حقيقي، وهو ما أفرز بطالة حقيقية لملايين لا يجدون فرصة عمل، وبطالة أخرى مقنعة لملايين يعملون في وظائف لا تمثل عائدا إيجابيا على الناتج المحلي للدولة.
وإذا كانت الدولة تطالب بتنظيم الأسرة أو تحديد النسل، وتطلق الحملات منادية بأن "2 كفاية"، وإذا كان الإعلام الرسمي يسوّق الفكرة، والدعوة الدينية تبررها وتشرعنها، فإن كل تلك الجهود "المشكورة" ستذهب أدراج الرياح إذا لم تتصد الدولة لجوهر المشكلة وأسبابها.
هل تناشد الدولة الحموات التوقف عن تحفيز بناتهن على "ربط الزوج بالعيال"؟ هل تناشد الزوجات التوقف عن "قصّ ريش" أزواجهن بكثرة الإنجاب؟ هل تناشد الذكور "ولا أقول الرجال" الذين يوظفون أبناءهم لينفقوا عليهم تحمل مسئولياتهم نحو أبنائهم؟
هل تربط الدولة معاشاتها ومعوناتها بعدد أفراد الأسرة فتعاقب المتجاوز في معدل الإنجاب؟ ثم في المقابل هل تكافئ المواطن المثقف الملتزم بتنظيم الأسرة، فتصرف له مكافأة من أي نوع، أم تتركه يكتوي بنار المستشفيات الخاصة، والمدارس والدروس الخصوصية، وفواتير المياه والكهرباء، بينما تمنح المخالفين معاش "تكافل وكرامة"؟
ثم هل توفر الدولة وسائل وعمليات منع الحمل بأسعار رخيصة في متناول الجميع، وبمعدل أمان يحظى بثقة الجميع؟
نعم كانت إزالة العشوائيات خطوة عظيمة، ولكن لا نضمن أن تستوعب المساكن الجديدة أعدادهم إذا لم يتم ضبط نسلهم، وليس من العدالة أن تستمر الطبقة المتوسطة في تحمل تكلفة انتشالهم من ظروفهم غير الآدمية، بالخصم من امتيازاتها وحصة الدعم التي كانت تحصل عليها.
ثم أوجه حديثي للطبقة المثقفة والنخبة التي تزعم أنها تنادي بتنظيم الأسرة.. هل تغادر المتجر الذي تجد فيه "صبيا" يخدمك، أم ربما تطلب منه تقديم خدمة أو حمل بضاعتك إلى سيارتك؟ هل تطلب من أبنائك الالتزام بتنظيم الأسرة أم تطالبهم بالمزيد من "الأحفاد" لتستمتع باللعب معهم؟
بعد اختفاء "أبو عبده" لفترة طالت أو قصرت، عاد إلى أسرته بلا مقدمات، كما اختفى بلا مقدمات، عاد مكسور العين، ليسدد ما عليه من ديون، ويتعايش مع منظومة التخلف التي يتنفسها..

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