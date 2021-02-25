محمد وليد بركات يكتب: أبو عبده.. والزيادة السكانية

محمد وليد بركات يكتب: أبو عبده.. والزيادة السكانية
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:17 م
من صعيد مصر جاء أبو عبده مصطحبا أبناءه الأربعة وأمهم إلى القاهرة، ليعمل حارسا لإحدى العمارات، ويحصل على ثمانمائة جنيه شهريا نظير قيامه بأعمال النظافة ومتابعة الداخلين والخارجين، ولما كانت الـ"800 جنيه" أقل كثيرا من احتياج ستة أفراد إلى الملبس والمأكل والعلاج، فإن الوالد أطلق أبناءه لكسب العيش من العمل في العقارات والمحال المجاورة، وكان أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 8 أعوام، سألته ذات يوم عن السبب الذي دفعه إلى "تسريب" أبنائه من المدرسة عمدا، فقال: "أنا معايا دبلوم صنايع خمس سنين وشغال "بواب".. عملت إيه بالتعليم؟!".
كان يرى أن "العيال طين الفقير"، فإذا كان ليس من أصحاب "المال"، فيكفيه أن يكون من أصحاب "العيال"، باعتبار "البنون زينة الحياة الدنيا"، وأن كثرة العيال تعني تعدد مصادر دخل الأسرة، طالما أنهم يعملون منذ سن مبكرة، فهو لا ينظر إلى كثرة الإنجاب كسبب في الفقر، وإنما يعتبر الفقر هو السبب في كثرة الإنجاب، أي أن علاقة السبب والنتيجة في إدراكه عكس الخطابين الرسمي والنخبوي تماما، وهو أمر يهدد كل جهود ضبط النسل بالفشل، أما الذي لم يقله أبو عبده صراحة، ووشت به زوجته، هو أن ما يهمه هو أن يدخن علبة سجائر كاملة يوميا، ثم يوكل إليها وإلى الأبناء مهمة تصريف دخل الأسرة ومعيشتها كاملة.
بعد فترة من العمل، طرد أحد السكان "أبو عبده" في شهر رمضان، بلا رحمة، وبلا سبب واضح، فوجد عملا في عقار قريب، وبعد فترة اختفى، تاركا أسرته، بدون أي مقدمات..
إن الدولة، أي دولة، تحتاج إلى "عدد أمثل" من السكان، يمكن تحديده وفقا للنظرية التي وضعها العالم الإنجليزي توماس مالتوس، وما يتجاوزه ربما يهدد موارد الدولة الداخلية ويدمر فرص تنميتها، وما يتدنى عنه فإنه ربما يهدد قوة الدولة الخارجية وقدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والعالمي، وفي مصر نعاني ليس فقط من زيادة أعداد السكان كميا، وإنما أيضا من تراجع جودتهم كيفيا ونوعيا، فعلى مؤشرات التعليم، والصحة، والمهارات، لا تتمتع تلك الملايين بتقييمات مرتفعة، وتعاني من الأمية والأمراض، ناهيك عن الشهادات الدراسسية الصورية بلا تأهيل حقيقي، وهو ما أفرز بطالة حقيقية لملايين لا يجدون فرصة عمل، وبطالة أخرى مقنعة لملايين يعملون في وظائف لا تمثل عائدا إيجابيا على الناتج المحلي للدولة.
وإذا كانت الدولة تطالب بتنظيم الأسرة أو تحديد النسل، وتطلق الحملات منادية بأن "2 كفاية"، وإذا كان الإعلام الرسمي يسوّق الفكرة، والدعوة الدينية تبررها وتشرعنها، فإن كل تلك الجهود "المشكورة" ستذهب أدراج الرياح إذا لم تتصد الدولة لجوهر المشكلة وأسبابها.
هل تناشد الدولة الحموات التوقف عن تحفيز بناتهن على "ربط الزوج بالعيال"؟ هل تناشد الزوجات التوقف عن "قصّ ريش" أزواجهن بكثرة الإنجاب؟ هل تناشد الذكور "ولا أقول الرجال" الذين يوظفون أبناءهم لينفقوا عليهم تحمل مسئولياتهم نحو أبنائهم؟
هل تربط الدولة معاشاتها ومعوناتها بعدد أفراد الأسرة فتعاقب المتجاوز في معدل الإنجاب؟ ثم في المقابل هل تكافئ المواطن المثقف الملتزم بتنظيم الأسرة، فتصرف له مكافأة من أي نوع، أم تتركه يكتوي بنار المستشفيات الخاصة، والمدارس والدروس الخصوصية، وفواتير المياه والكهرباء، بينما تمنح المخالفين معاش "تكافل وكرامة"؟
ثم هل توفر الدولة وسائل وعمليات منع الحمل بأسعار رخيصة في متناول الجميع، وبمعدل أمان يحظى بثقة الجميع؟
نعم كانت إزالة العشوائيات خطوة عظيمة، ولكن لا نضمن أن تستوعب المساكن الجديدة أعدادهم إذا لم يتم ضبط نسلهم، وليس من العدالة أن تستمر الطبقة المتوسطة في تحمل تكلفة انتشالهم من ظروفهم غير الآدمية، بالخصم من امتيازاتها وحصة الدعم التي كانت تحصل عليها.
ثم أوجه حديثي للطبقة المثقفة والنخبة التي تزعم أنها تنادي بتنظيم الأسرة.. هل تغادر المتجر الذي تجد فيه "صبيا" يخدمك، أم ربما تطلب منه تقديم خدمة أو حمل بضاعتك إلى سيارتك؟ هل تطلب من أبنائك الالتزام بتنظيم الأسرة أم تطالبهم بالمزيد من "الأحفاد" لتستمتع باللعب معهم؟
بعد اختفاء "أبو عبده" لفترة طالت أو قصرت، عاد إلى أسرته بلا مقدمات، كما اختفى بلا مقدمات، عاد مكسور العين، ليسدد ما عليه من ديون، ويتعايش مع منظومة التخلف التي يتنفسها..