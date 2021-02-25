«البناء والأخشاب» تنعى شيخ العقاريين حسين صبور

نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المهندس حسين صبور، عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والبناء، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.وقالت النقابة في بيانها، إن للراحل إسهامات كبيرة في قطاع التشييد والبناء حتى استحق لقب شيخ العقاريين، لافتة إلى أن الراحل لم يكن له مساهمات في التطوير العقاري بالقطاع الخاص، فقط، إنما من خلال المشاركة في العديد من المشروعات القومية.وتوجهت النقابة بخالص التعازي لأسرة حسين صبور، ولجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء.