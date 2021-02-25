براتب 2100 جنيه.. فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالدقهلية، وذلك براتب يصل إلى 2100 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال تشطيب براتب 2100 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة، كما تطلب الشركة عمال خدمات معاونة من الجنسين براتب 1800 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01063151599، والتواصل مع المدير المسؤول محمد إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في شربين، شارع جواد حسني، الدقهلية.