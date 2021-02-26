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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:58 ص
الطقس
الطقس
الدستور
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021، وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، سيشهد حالة من التحسن التدريجي في درجات الحرارة والاستقرار علي مستوي الجمهورية، مع انحسار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأيضًا سيشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة.

حالة طقس اليوم الجمعة

كما أكد هيئة الارصاد، أن الطقس، سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس الصعيد
أما فيما يخص تفاصيل حالة الطقس اليوم في شمال الصعيد، فأعلن خبراء الأرصاد أن الطقس سيكون دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا، بارد على جنوب سيناء ليلًا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر


القاهرة العظمى 21 والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

وادي النطرون العظمى 19 والصغرى 10

طنطا العظمى 20 والصغرى 10

المنوفية العظمى 20 والصغرى 11

دمنهور العظمى 20 والصغرى 11

بلطيم العظمى 20 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 11

السلوم العظمى 19 والصغرى 10

سيوة العظمى 21 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13

دمياط العظمى 20 والصغرى 12

الزقازيق العظمى 21 والصغرى 11

المنصورة العظمى 20 والصغرى 10

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10

السويس العظمى 21 والصغرى 11

العريش العظمى 19 والصغرى 10

رفح العظمى 19 والصغرى 10

رأس سدر العظمى 22 والصغرى 12

نخل العظمى 20 والصغرى 8

نويبع العظمى 22 والصغرى 14

طابا العظمى 21 والصغرى 13

كاترين العظمى 17 والصغرى 5

الطور العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ 23 والصغرى 15

الغردقة العظمى 22 والصغرى 14

مرسى علم العظمى 22 والصغرى 13

الفيوم العظمى 21 والصغرى 9

بني سويف العظمى 22 والصغرى 9

المنيا العظمى 22 والصغرى 8

أسيوط العظمى 22 والصغرى 8

سوهاج العظمى 23 والصغرى 9

قنا العظمى 23 والصغرى 10

الأقصر العظمى 24 والصغرى 10

أسوان العظمى 25 والصغرى 10

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