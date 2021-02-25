سارة الأمين: فوجئت بعرض تقرير عني في «مكملين».. و«الإرهابية» اعتادت تشويه مصر

قالت سارة الأمين مؤسس «أفريقيا السعيدة»، إنها فوجئت اليوم، بعرض تقرير تلفزيوني عنها في قناة «مكملين» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتبث من خارج البلاد لخدمة أهداف تُعادي الدولة.وأضافت «الأمين» في بيان لها اليوم: «أؤكد أن من قاموا بعمل هذا التقرير وبثه لم يتواصلوا بأي شكل من الأشكال معي أو أي من فريق مؤسسة «أفريقيا السعيدة» سواء بشكل مباشر، أو إلكترونيًا أو عبر وسيط؛ كما أؤكد أن كافة المواد المصورة التي تم بثها في ذلك التقرير تم الحصول عليها دون إذن مني أو من المؤسسة، على عكس وسائل الإعلام المصرية والعالمية التي دأبت على التواصل معي أو مع المستشار الإعلامي للمؤسسة».وتابعت: «أود التأكيد كذلك على أن الجماعة الإرهابية ووسائل إعلامها المختلفة التي اعتادت تشويه الدولة المصرية والهجوم عليها، تستغل النجاح الذي حققته «أفريقيا السعيدة» ومؤسِستها من أجل القول بأن المناخ طارد للشباب، في حين أؤكد أن كافة المبادرات التي نقوم بها تلقى ترحيبًا تامًا من مؤسسات الدولة المعنية».