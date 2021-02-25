تكريم «الأمير أشرف» الفائز ببطولة الجمهورية للملاكمة

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، الملاكم "الأمير أشرف" مواليد 2003 بطل الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافساته الأخيرة في البطولة التي أقيمت بنادي الترسانة بمحافظة الجيزة.شارك في حفل التكريم العميد محمود السبيعي أمين صندوق نادي المنيا، والدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام النشاط، وبحضور الدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للنشاط، وإداري النشاط أحمد ضاحي.اكد رئيس النادي خلال التكريم على حرص النادي على دعم المواهب المميزة في جميع الأنشطة التي يتيحها النادي لأبنائه، موضحًا بأن هذا الإنجاز العظيم يعد إضافة هامة لنادي المنيا وأن الدعم المادي والمعنوي متوفر لكل من يسعى للرقي بمستوى واسم النادي في البطولات المختلفة، متمنيًا لأبن نادي المنيا التوفيق وحصد المزيد من البطولات خلال مشواره الرياضي.ومن جانبه، أوضح الدكتور "عبدالحميد" كواليس بطولة الجمهورية لهذا العام والتحديات التي واجهها لاعب المنيا "الأمير أشرف" خلال منافساته في تلك البطولة، مؤكدًا مدى ولاء اللاعب للنادي وسعيه لحصد المزيد من الميداليات باسم نادي المنيا مستمر، وتدريبه بقوة طوال العام ليكون جاهزًا لأية بطولاتالجدير بالذكر، أن الملاكم "الأمير أشرف" حصد بطولة الجمهورية الأولى له ولنادي المنيا في نهاية عام 2019 التي أُقيمت فعالياته في محافظة المنيا، والفوز الثاني تم تحقيقه هذا العام في البطولة التي عقدت بنادي الترسانة بمحافظة الجيزة.