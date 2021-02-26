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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:44 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف اليورو اليوم الجمعة الموافق 26-2-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

عالميًا، جري تداول سعر اليورو اليوم قرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبا البالغ 1.2180 دولار والذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك أمام تدني سعر الدولار الأمريكي والذي تراجع لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.

سعر اليورو اليوم الجمعة


أما علي المستوي المحلي، شهد سعر اليورو خلال أجازة العطلة الأسبوعية اليوم الجمعة، ارتفاعًا لسعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، إذ بلغ متوسط سعر اليورو للشراء 19.19 جنيهًا وللبيع 19.02، مقابل استقرار اليورو في بنك المشرق عند مستوي 19.16 جنيه وللبيع 19.00.

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

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أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة، ارتفاع سعرها خلال التداولات الصباحية في بنك الاسكندرية لتسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك التعمير والاسكان سجل اليورو للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.06، كما بلغ سعر اليورو للشراء عند مستوي 19.21 وللبيع 19.02، وذلك وفقًا لسعر التدادولات في بنك الكويت الوطني.

ارتفاع سعر اليورو اليوم


وواصل مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم ارتفاعًا، ليسجل في البنك الاهلي المصري للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.00، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.02، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك بلوم مصر بلغ سعر اليورو للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02.

استقرار سعر اليورو اليوم 26-2-2021


وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك كريدي أجريكول استقر اليورو ليسجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00، اما في بنك البركة فسجل للشراء 19.15 جنيه وللبيع 19.00.

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