7 مصابين في 3 حوادث متفرقة بقنا

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في 3 حوادث مرورية متفرقة، بمدينتي نجع حمادي وفرشوط شمالي محافظة قنا فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية الحلوية بنجع حمادي، وهم: أحمد منصور أحمد، وخالد أحمد إبراهيم، ومحمد أبو الوفا عبد السميع، وشقيقه بهاء، وإصابة جرجس عياد توماس، في تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق الأربعين، وإصابة علي عبد الحميد محمد، وأحمد عبد اللاه محمد، في انقلاب دراجة بخارية بفرشوط.تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.