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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تستمر 5 أيام.. ترتيبات زيارة أول سفير إماراتي إلى إسرائيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:31 م
زيارة أول سفير إماراتي
زيارة أول سفير إماراتي إلى إسرائيل
سارة الشلقاني
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كشف مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، مساء اليوم، موعود وصول السفير الإماراتي محمد آل خاجة، إلى تل أبيب.

وقال المسؤولون إن أول سفير إماراتي في إسرائيل، سيصل إلى الأخيرة، الاثنين المقبل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي

ومن المقرر أن يقدم محمد آل خاجة، الثلاثاء المقبل، أوراق اعتماده إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وأوضحت المصادر أن زيارة آل خاجة ستستغرق خمسة أيام مع وفد صغير، وسيعقد خلالها اجتماعات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجابي أشكنازي وزير الخارجية.

وسيلتقي أول سفير إماراتي لدى تل أبيب، العديد من المسؤولين الكبار في إسرائيل، بالإضافة إلى الاطلاع على موقع السفارة الإماراتية ومقر إقامته الجديد هناك.

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