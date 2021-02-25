وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مفاجأة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن أجهزة التابلت.وقال وزير التعليم خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة.وأضاف الدكتور طارق شوقي الامتحان open book لطلاب المرحلة الثانوية.