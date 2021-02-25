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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: لا أساس للحفاظ على آلية نقل المساعدات عبر الحدود لسوريا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:38 م
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وقال نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس - "إذا كان علينا أن نتخذ قرارا حول تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غدا، فأعتقد أننا لن نجد أساسا للحفاظ عليها. ومن المهم أن يدرك جميع من يهتمون بتمديد عمل الآلية، أن الوقت قليل وعلينا أن نعمل كثيرا".

وأضاف: "لن نتمكن من أن نكتفي بإجراءات جزئية".

وشدد نيبينزيا على أهمية نقل المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط عبر الحدود. وأشار إلى أن المساعدات التي تنقل عبر الحدود تبقى لدى الإرهابيين الذين يستفيدون منها.

ولفت إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تسببت بتوزيع غير متكافئ للمساعدات مما أسفر عن نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع في شمال غربي سوريا.

وأضاف أن لدى روسيا تساؤلات بشأن كيفية توزيع اللقاحات التي خصصتها الأمم المتحدة.

يذكر أن روسيا كانت تدعو للتخلص من آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دون التوافق مع حكومة البلاد، مشيرة إلى أن الآلية كانت مؤقتة أصلا ولم تعد ضرورية مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم أراضي البلاد.

وحتى الآن تم إغلاق 3 معابر لنقل المساعدات عبر الحدود من أصل 4 معابر على الحدود مع العراق والأردن وتركيا.

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