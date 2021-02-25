رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بدمشير ضمن «حياة كريمة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:09 م
قطعة أرض لإنشاء وحدة
قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بدمشير
المنيا ـ على حسين
طباعة
تابعت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم تسليم قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما تم التجهيز لأعمال رصف مدخل عزبة العمدة والبركة بطول واحد كيلو متر كما قامت برفع 20 طن مخلفات.

قال حماده جمعه رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا أنه تم اليوم تسليم قطعه ارض بقريه ٧( الامل )لإنشاء وحده بيطريه علي مساحه ٣٠٠ متر تقريبا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسرعه تنفيذ المشروع، كما تم مواصلة أعمال رصف مدخل عزبة العمدة وعزبة بركة بطول ١٠٠٠ متر، حيث تم فرش الغربي الرملية بالطريق تجهيزا لرصفه ضمن الخطط الموضوعة بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عام ٢٠٢١م، لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا

أضاف جمعة أن أعمال النظافة اليوم بقرية دمشير ومدخل مشته أسفرت عن رفع 20 طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد

6 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«التنسيق الحضاري» يستكمل أعمال تطوير القاهرة الخديوية