تسليم قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بدمشير ضمن «حياة كريمة»

تابعت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم تسليم قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما تم التجهيز لأعمال رصف مدخل عزبة العمدة والبركة بطول واحد كيلو متر كما قامت برفع 20 طن مخلفات.قال حماده جمعه رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا أنه تم اليوم تسليم قطعه ارض بقريه ٧( الامل )لإنشاء وحده بيطريه علي مساحه ٣٠٠ متر تقريبا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسرعه تنفيذ المشروع، كما تم مواصلة أعمال رصف مدخل عزبة العمدة وعزبة بركة بطول ١٠٠٠ متر، حيث تم فرش الغربي الرملية بالطريق تجهيزا لرصفه ضمن الخطط الموضوعة بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عام ٢٠٢١م، لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلاأضاف جمعة أن أعمال النظافة اليوم بقرية دمشير ومدخل مشته أسفرت عن رفع 20 طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.