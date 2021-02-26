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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة دولة الكويت بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:48 ص
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، حرص السفارة على مواكبة الاحتفال بالعيد الوطني الستين وعيد التحرير الثلاثين لدولة الكويت، بعدد من الفعاليات الرمزية التي تفرضها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة الكورونا والتي اقتضت إلغاء الاحتفالات والمظاهر الرسمية المعتادة.

وأشار "الذويخ"، في تصريحات له، إلى أنه تم الاكتفاء بإضاءة برج القاهرة بعلم الكويت في خطوة احتفالية تجسد الاهتمام بهذه المناسبات الوطنية، كما تم تسيير عدد من المراكب النيلية التي تحمل أعلام الكويت وتصدح بالأغاني الوطنية في المنطقة المحيطة بمقر السفارة، علاوة على إضاءة مبنى البعثة بعلم الكويت وصور أمير البلاد وولي العهد.

ووجه "الذويخ" التهنئة بهذه المناسبة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر، مشيرا إلى أن العيد الوطني للكويت ينطوي على دلالة وجدانية قوية، حيث يتم الاحتفال بالاستقلال والتحرير في يومين متتاليين، مستذكرا الملحمة التي يعتز بها كل أبناء الكويت والتي أسفرت عن نشأة الكويت كدولة عصرية حديثة منذ 60 عامًا.

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