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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد التوبة والاعتزال.. هل غار مروان بابلو من نجاح ويجز؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:10 ص
ويجز ومروان موسي
ويجز ومروان موسي
محمد مجدي
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«ماحدش يطلب مني أرجع تاني أنا بتوب لربنا حاليًا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني».. بتلك الكلمات أعلن مطرب الراب الشهير مروان بابلو منذ حوالي العامين اعتزاله الغناء بشكل كامل، ليبتعد عن الساحة الفنية تماما ويلجأ إلى الحياى الطبيعيه بعيدا عن الشهرة.

"توبة" بابلو أكد عليها من خلال إزالة قناته من على موقع "يوتيوب" والتي كانت على وشك الوصول لنصف مليون متابع، وسط ملايين المقاطع الغنائية التي تعدت حاجز الملايين المشاهدة، بالإضافه إلى صناعته لحالة انتشار واسعة والتي قام بمحوها تمامًا أملا في التوبة.

ومع الساعات القليلة الماضية فوجئ محبين فن الراب في مصر مروان بابلو، الذي يصنف كأيقونة أو مؤسس روحي لتيار يضم أسماء مثل "أبيوسف ومروان موسى وغيرهم"، حيث قام بإعلان عودته مرة أخرى بأغنية حملت عنوان "الغابة"، تتناول قصص من واقعه الخاص حول تفاصيل مكتوبة بطريقه الراب الشهيرة وهي من ألحانه وتوزيعه وإخراج سليم الصادق.

الأغنية التي لاقت نجاحا كبيرا بين الجمهور وشهدت عودته مرة أخرى، أثارت استغراب المتابعين لحياة "بابلو" الذين تخيلوا أن عودته إذا حدثت ستكون مفاجأة كبيرة ومغايرة عن الواقع؛ إلا أن عودته كانت بعمل روتيني نجح فيه العديد من مطربي الراب مؤخرًا ولعل أبرزهم "ويجز" الذي برع خلال العام الماضي، ولعل هذا النجاح هو ما أعاد "بابلو" من جديد.

يذكر أن مروان بابلو من مواليد الإسكندرية، وبدأ حياته من خلال نشر مقطوعات لأغاني راب، عبر السوشيال ميديا، ليكتسب شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي 2017 طرح مروان بابلو أغنية "الغلاف - أوزريس" التي كانت بدايه انطلاقته الحقيقة.

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