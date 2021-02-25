مستشفيات بنها الجامعية ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الامتحانات

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفيات جامعة بنها، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكليات الجامعة التي من المقرر ان تبدأ الأسبوع المقبل.وأكد الدخاخني على توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية بتواجد جميع الأطقم الطبية "أطباء تمريض فنيين وعاملين" والوقائية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-١٩) طبقا لبروتوكول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار إلى أن تلك الخطوة بناء على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات برفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الامتحانات.وأضاف الدخاخني أن المستشفى يحظى حاليا بعملية تطوير كبيرة حاليا وعلى مستوى كبير من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.في وقت سابق عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.واستعرض مجلس الجامعة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.وأشار "الجيزاوى" إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات مؤكدا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.وأضاف "سمير" أنه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.