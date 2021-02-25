البرهان يعلن دعم السودان لمبادرة الكونغو بشأن سد النهضة

أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن دعم السودان للمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن سد النهضة الاثيوبي.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد جمهورية الكونغو برئاسة البروفيسور نتومبا لوابا مبعوث رئيس الكونغو، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي الرئيس فليكس تشيسيكيدى ومستشاره الخاص للاتحاد وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأعرب البرهان عن تقدير السودان لحرص الرئيس فليكس تشيسيكيدى على الاطلاع على آخر التطورات في ملف سد النهضة.من جانبه، قال لوابا إن وفد بلاده جاء يحمل رسالة خاصة من الرئيس الكونغولي تشيسيكيدى إلى رئيس مجلس السيادة تتعلق بملف سد النهضة وكيفية التوصل إلى حل ودي بشأنه من خلال إعتماد الحوار البناء الذي يكسب فيه الجميع وينعمون بنفس الحقوق.وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، أكد في وقت سابق اليوم أن السودان يدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي التي قدمتها الكونغو وتطويرها إلى وساطة رباعية تشمل الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سد النهضة الإثيوبي يمكن أن يكون وسيلة للتعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية.