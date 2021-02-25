الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين شرقي البلاد

اسقطت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم، طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين أثناء تحليقهما باتجاه مواقع عسكرية في محافظة مأرب شرقي البلاد.وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن قوات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهة الكسارة غرب مأرب.وفي السياق، أعلن الجيش عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في معارك اندلعت بين الجانبين بجبهة صرواح، غربي مأرب.وقال المركز إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير معدات وآليات قتالية تابعة لها.كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، حسبما أفاد المركز، دوريات "كانت تحمل عناصر حوثية في طريقها إلى المليشيات بجبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها".ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي النفير العام، داعية مناصريها للانضمام لمقاتليها في جبهات القتال بمأرب "لتحريرها من العدوان"، في إشارة إلى القوات الحكومية وقوات التحالف الداعم للشرعية.وتستمر المعارك في محافظة مأرب النفطية، وسط دعوات أممية، لوقف فوري للعنف، ودعم جهود المبعوث الأممي في تحقيق حل سياسي.