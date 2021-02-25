رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين شرقي البلاد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:32 م
يسقط طائرتين مسيرتين
يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين
وكالات
طباعة
اسقطت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم، طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين أثناء تحليقهما باتجاه مواقع عسكرية في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن قوات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وفي السياق، أعلن الجيش عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في معارك اندلعت بين الجانبين بجبهة صرواح، غربي مأرب.

وقال المركز إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير معدات وآليات قتالية تابعة لها.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، حسبما أفاد المركز، دوريات "كانت تحمل عناصر حوثية في طريقها إلى المليشيات بجبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي النفير العام، داعية مناصريها للانضمام لمقاتليها في جبهات القتال بمأرب "لتحريرها من العدوان"، في إشارة إلى القوات الحكومية وقوات التحالف الداعم للشرعية.

وتستمر المعارك في محافظة مأرب النفطية، وسط دعوات أممية، لوقف فوري للعنف، ودعم جهود المبعوث الأممي في تحقيق حل سياسي.

موضوعات متعلقة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر