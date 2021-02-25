6 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:01 م
ايهاب مصطفىطباعة
صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 6 كتب جديدة في الشعر والرواية والقصة القصيرة.
يذكر أن الكتب التي صدرت كانت عن سلسلة أصوات أدبية برئاسة تحرير محمود الورداني، والتي كانت كالآتي:
- ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش.
- ديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوى.
- المجموعة القصصية "تلال الرماد " للكاتب عمار على حسن.
- ديوان "سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد.
- ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.
- ديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.
يذكر أن الكتب التي صدرت كانت عن سلسلة أصوات أدبية برئاسة تحرير محمود الورداني، والتي كانت كالآتي:
- ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش.
- ديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوى.
- المجموعة القصصية "تلال الرماد " للكاتب عمار على حسن.
- ديوان "سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد.
- ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.
- ديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.