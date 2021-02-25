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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

6 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:01 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 6 كتب جديدة في الشعر والرواية والقصة القصيرة.

يذكر أن الكتب التي صدرت كانت عن سلسلة أصوات أدبية برئاسة تحرير محمود الورداني، والتي كانت كالآتي:

- ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش.

- ديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوى.

- المجموعة القصصية "تلال الرماد " للكاتب عمار على حسن.

- ديوان "سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد.

- ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.

- ديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.

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