6 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 6 كتب جديدة في الشعر والرواية والقصة القصيرة.يذكر أن الكتب التي صدرت كانت عن سلسلة أصوات أدبية برئاسة تحرير محمود الورداني، والتي كانت كالآتي:- ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش.- ديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوى.- المجموعة القصصية "تلال الرماد " للكاتب عمار على حسن.- ديوان "سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد.- ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.- ديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.