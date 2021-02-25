آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية (صور)

أحيّت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة، حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية على مسرح الجمهورية بحضور الآلاف من معجبينها وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.وصعدت المطربة آية عبدالله على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.وأشعلت آية عبدالله الحفل بعدد كبير من الأغاني المتنوعة "الحب جميل" لليلي مراد، و"يلا أسمراني" لفايزة أحمد، و"أنا بستناك" لنجاة، و"حكايتي مع الزمان" لوردة، و"للصبر حدود لام كلثوم.