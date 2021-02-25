مسئول تونسي: خلو بلادنا من الطفرات المسببة لانتشار سلالة كورونا الجديدة

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس الهاشمي الوزير، اليوم الخميس، أن عملية التقطيع الجيني الكامل للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، المكتشفة في البلاد، أثبتت خلوها من الطفرات الخصوصية المتسببة في سرعة وخطورة انتشار السلالات الجديدة للفيروس المسجلة في كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا.وقال الوزير، وهو مدير معهد (باستور) الفرنسي - في تصريح لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء - إن عملية التقطيع الجيني التي قام بها فريق المخبر المرجعي لهذا النوع من الفيروسات أكدت عدم العثور على الطفرات الرئيسية المتسببة في سرعة انتشار الفيروس وخطورته والتي يطلق عليها "الطفرات المقلقة".وأعلنت وزارة الصحة التونسية - السبت الماضي - تسجيل سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في تونس لدى حالتين الأولى لدى شاب يبلغ من العمر 17 سنة ولم تظهر عليه أي أعراض، والثانية لدى رجل مسن يشكو من بعض الأمراض المزمنة، توفي مساء السبت بعد تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.