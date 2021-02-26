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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

إنشاء صندوق تكريم شهداء الجيش الأبيض

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:45 ص
الجيش الأبيض
الجيش الأبيض
سمر محمدين
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منذ تفشي جائحة فيروس «كوفيد-19» المستجد، وقد أخذ الفريق الطبي في مصر مسئولية مواجهة الجائحة على عاتقهم دون تراجع أو استسلام، وذلك في الوقت الذي كان ولا يزال الفيروس غامضًا ويزداد شراسة يومًا بعد يوم، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي هذا الصدد تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يقتضي بإنشاء صندوق تكريم شهداء الجيش الأبيض، ومساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، دعمها لمشروع القانون الذي يقتضي بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي الفرق الطبية مثل صندوق شهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمقدم من قبل أحد أعضاء مجلس النواب، على أن يتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، لضم شهداء الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون.

وتواصلت «الدستور» مع عدد من الأطباء لنقل ردود أفعالهم وتعليقاتهم على مشروع القانون المقدم في البرلمان بشأن إنشاء صندوق تكريم لهم ولأسرهم؛ نظرًا لمجهوداتهم وتضحياتهم خلال مواجهة الجائحة.

الدكتور أحمد ماهر، أحد الأطباء الذين تطوعوا بمستشفيات العزل، يقول أنه في بداية انتشار الجائحة مع عام 2020 تم إبلاغه بضرورة التطوع كطبيب في إحدى مستشفيات التي تحول إلى حجر صحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يضيف: «طبعًا الأول كنت مستغرب الأمر ومتفاجئ لأن الفيروس جديد ومحدش كان عارف إيه بروتوكول التعامل معاه، ولكن في كل الأحوال لم أتردد لحظة في التطوع وقبول الطلب حتى وإن كان يحمل خطورة كبيرة حينها؛ لأن دا واجبي الوطني».

وعن مشروع القانون الجديد، يقول الطبيب: «أتمنى تطبيقه بالفعل؛ لأن جميع الفرق الطبية وفرق التمريض حياتها مهددة، جراء تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم، فهنا ليس هناك فرق بين شهداء الحرب أو الإرهاب أو الأوبئة، فكل يؤدي واجبه العملي وعرضة للخطر».

ومن جانبه، أكد محمد حمدي، طبيب بإحدى مستشفيات العزل، أنه يرى مشروع القانون الجديد الذي يقتضي بإنشاء صندوق لصالح شهداء الفريق الطبي في مصر جيد ومن الضروري إنشائه.

وأوضح «حمدي»، أنه خلال الموجة الأولى والثانية من تفشي الجائحة قد سقط عدد من شهداء الأطباء والتمريض جراء الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم وتأدية واجبهم.

وتابع: «الصندوق سيمثل أمانًا إلى حد ما لأسر ضحايا الأوبئة والأمراض من الأطباء والتمريض، الذي يستشهدون أثناء عملهم ووقوفهم لمواجهة الفيروس من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين».

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