تكريم قادة الدول التي صادقت على اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية غدًا

يعتزم الاتحاد الإفريقي، غدا الجمعة، تكريم قادة ورؤساء الدول الإفريقية التي صادقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقي.ويحضر السفراء ورؤساء البعثات المقيمة في أديس أبابا حفل التكريم، نيابة عن رؤساء دولهم وحكوماتهم، فيما يذكر أن بعض رؤساء الدول والحكومات الذين صادقت بلدانهم على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تم تكريمهم - بالفعل - منتصف يناير الماضي.وينظم حفل التكريم، مفوضية الاتحاد الإفريقي في مقر الاتحاد بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الإفريقي وغرفة تجارة عموم إفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب إفريقيا وغرفة تجارة شرق إفريقيا.