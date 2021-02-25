«الإرياني» يطالب المجتمع الدولي بإصدار إدانة واضحة للتدخلات الإيرانية في اليمن

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية وإصدار إدانة واضحة للتدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي؛ لوقف تصعيدها، والانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، ورفع المعاناة عن كاهل اليمنيين.وقال الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن "تصريحات حسن نصر الله والحشد السياسي والاعلامي، الذي تقوم به رموز ما يعرف بالمحور الإيراني؛ لمواكبة تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، يكشف الأبعاد الحقيقية للمعارك الدائرة هناك".وأضاف أن "هذه المواقف المعلنة لإيران وأذرعها الطائفية تؤكد أن المليشيا الحوثية باتت رأس حربة لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني وزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ سياسات نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة‏".وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التبرير لتصعيدها السياسي والعسكري الأخير تحت ذرائع عدة، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا التصعيد جاء تنفيذ للإملاءات الإيرانية في تقويض دعوات وجهود التهدئة، ونسف فرص الحل السلمي للأزمة، ونقل الصراع الى مربعات جديدة، وجر البلد لسيناريوهات ومنزلقات خطرة‏.