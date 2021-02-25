حبس أمين الشرطة المتهم بقتل مُحصل بإحدى الجمعيات في المنيا

أمرت نيابة مركز المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب، حبس أمين الشرطة "أيمن ح.س" 4 أيام على ذمة التحقيقات في جريمة قتله محصل جمعية تساهيل بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.كما قررت النيابة العامة استدعاء العاملين بالجمعية والشهود في الواقعة وزوجه المتهم للاستماع لأقوالهم في الواقعة التى وقعت مساء أمس حين أقدم أمين الشرطة على قتل المجنى عليه عادل لطفى والمقيم بعزبة شاهين بحى غرب مدينه المنيا ومسقط رأسه عزبة النصارى التابعة لقرية طوخ الخيل بسبب خلاف نشب بين المتهم والمجنى عليه على خلفية مطالبة المجنى عليه زوجة المتهم بدفع أقساط متأخرة عليها كانت قد اقترضت مبلغا من المال يقدر بحوالى 10 آلاف جنيه من جمعية تساهيل بفرع قرية طوة بمركز المنيا لكنها ماطلت في دفع الرسوم.وكان مدير امن المنيا اللواء محمود خليل قد تقى اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه اشارة من مركز شرطة المنيا يفيد بقيام امين شرطة يعمل بادارة الحراسة والخدمات بمديرية الامن بطعن المجنى عليه عادل لطفى 31 سنة طعنة واحدة في القلب بمطواة قرن غزال أودت بحياته.على الفور وبتشكيل فريق البحث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة ونقل جثة المجنى عليه الى مشرحة مستشفى المنيا الجامعى والتى أمرت نيابة مركز المنيا بدفن الجثمان عقب مسيرة نظمها أقباط من أمام المستشفى وحتى مقر مديرية أمن المنيا مطالبين بالقصاص من المتهم.