إحالة قاتل طفلة بالإسكندرية إلى مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، إحالة عامل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية وإعداد تقرير مفصل بحالته، بعد اتهامه بقتل طفلة وسرقة محتويات الشقة أثناء تواجدها بمفردها.صدر القرار بعضوية كل من المستشارين محمد رفعت جبر، وشريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد احمد البغدادي.ترجع أحداث القضية رقم 15478 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل محل سكنها بدائرة القسم.توصلت التحقيقات الي قيام المتهم م.ر.ا، 40 سنة، عامل، بعقد النية على سرقة إحدى الشقق ليلا بدائرة محل سكنه وتوجه إلى محل الواقعة بعد علمه تواجد المجني عليها ف.م.ع، 15 سنة، بمفردها وبحوزته سلاح أبيض سكين وحال تسلل إلى الشقة شاهد المجني عليها فقام بخنقها بحبل وذبحها بالسكين وتركها غارقة في دمائها وقام بسرقة بوتاجاز من المطبخ وكان في انتظاره أحد الأشخاص بمركبة توك توك واستولى على البوتاجاز وفر هاربا.وتبين من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة تحديد المتهم فتم إلقاء القبض عليه وأقر في التحقيقات مروره بضائقة مالية فقرر سرقة الشقة وقتل المجني عليها حتى لا تكشف أمره، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.